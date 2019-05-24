Величественный Токио на снимках фотограф из Италии (Фото) Давиде Сассо (Davide Sasso) — фотограф из Италии, которые в конце прошлого года отправился в Токио, исполнив свою большую мечту. Во время своего пребывания он посетил одни из самых высоких зданий и башен Токио, с каждого из которых открывался захватывающий вид на город, особенно во время заката и ночью. Однако больше всего его поразило то, что, как бы далеко он ни уходил, город, казалось, не имеет конца. Даже с токийской телевизионной башни Tokyo Skytree (высотой 634 метра) — самой высокой телевизионной башни в мире и второго по высоте сооружения в мире после "Бурдж-Халифа" — было невозможно увидеть край города. А при хорошей погоде можно было ещё и увидеть Фудзияму.