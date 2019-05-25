Скачать
Суббота, 25.05.2019
Красота вокруг нас: невероятные пейзажи в тумане со всего мира (Фото)
1 / 18

Красота вокруг нас: невероятные пейзажи в тумане со всего мира (Фото)

Согласитесь, туман - одно из самых таинственных явлений природы. Когда все вокруг окутано дымкой, словно погружаешься в какой-то другой, загадочный мир, где таятся призрачные тени и невиданные существа. В этой подборке вы увидите много тумана, но самое главное - здесь собраны прекрасные города, деревни и поселения, окутанные романтической туманной дымкой. Поросшие деревьями холмы, крыши домов, весенние поля - все они выглядывают из туманной завесы, словно стесняясь показаться во всей красе. Эти потрясающие сюрреалистические фотографии сделал польский фотограф Марчин Собас, и мы приглашаем вас насладиться их теплой, загадочной и фантастической красотой.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

мир, Природа, Туман, Пейзаж.
20:13 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь