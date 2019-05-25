Красота вокруг нас: невероятные пейзажи в тумане со всего мира (Фото)

Согласитесь, туман - одно из самых таинственных явлений природы. Когда все вокруг окутано дымкой, словно погружаешься в какой-то другой, загадочный мир, где таятся призрачные тени и невиданные существа. В этой подборке вы увидите много тумана, но самое главное - здесь собраны прекрасные города, деревни и поселения, окутанные романтической туманной дымкой. Поросшие деревьями холмы, крыши домов, весенние поля - все они выглядывают из туманной завесы, словно стесняясь показаться во всей красе. Эти потрясающие сюрреалистические фотографии сделал польский фотограф Марчин Собас, и мы приглашаем вас насладиться их теплой, загадочной и фантастической красотой.