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"Страна льдов": удивительные вещи, которые можно встретить в Исландии (Фото)
Отправляясь путешествовать по "стране льдов", нужно быть готовым ко многим неожиданностям. Исландия пленит ваше сердце природной красотой, самобытностью и довольно мягким климатом для арктического государства. "Сюрпризы" Исландии по большей части приятного характера. Предлагаем перечень самых удивительных вещей, которым чаще всего удивляются гости страны.
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