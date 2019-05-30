Страна мечты: кадры с повседневной жизни США (Фото)

Подборка фотографий повседневной жизни в США. Площадь США составляет 9,5 млн км² (4-е место в мире), население - 325 млн человек (2015, оценка; 3-е место в мире). США имеют федеративную форму устройства, административно делятся на 50 штатов и федеральный округ Колумбия, в их подчинении также находится ряд островных территорий. Столица - город Вашингтон. Жителей США называют американцами, а к самим США применяется общее название Америка. Соединенные Штаты граничат на севере с Канадой, на юге - с Мексикой, также имеют морскую границу с Россией. Омываются Тихим океаном с запада, Атлантическим океаном - с востока и Северным Ледовитым океаном - с севера.