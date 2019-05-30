Фото со всего мира, которые доказывают, что мы живем в мире контрастов

Вся наша жизнь построена на контрастах. Белые и черные полосы в судьбе, хорошие и плохие люди, приятные и неприятные новости. Наверное именно поэтому мы так любим рассматривать фотографии, на которых объектив мастера объединил вещи или явления, которым, кажется, не место в одном кадре. Но они существуют рядом, хотим мы этого или нет.