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Четверг, 30.05.2019
Фото со всего мира, которые доказывают, что мы живем в мире контрастов
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Фото со всего мира, которые доказывают, что мы живем в мире контрастов

Вся наша жизнь построена на контрастах. Белые и черные полосы в судьбе, хорошие и плохие люди, приятные и неприятные новости. Наверное именно поэтому мы так любим рассматривать фотографии, на которых объектив мастера объединил вещи или явления, которым, кажется, не место в одном кадре. Но они существуют рядом, хотим мы этого или нет.
udivitelnoe.temaretik.com
Фото: udivitelnoe.temaretik.com
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