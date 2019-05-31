Запреты в Северной Корее, которые удивляют туристов Тут очень строго относятся к любым проявлениям индивидуальности, духовного и политического развития, выдвигают запреты на еду и все, что сколько-нибудь отдает "иностранщиной". А к туристам и вовсе чувствуется отчужденное отношение, если мягко сказать. Какие именно ограничения испытывают корейские жители и почему? Разобраться поможет подборка удивительных фактов.