Прежде чем ехать, нужно посмотреть: повседневная жизнь в Венесуэле (Фото)

Венесуэла, полная официальная форма - Боливарианская Республика Венесуэла - государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе. По оценкам 2015 года население страны составляло 30 761 000 человек, площадь: 916 445 км².