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Удивительные фотографии, которые покажут всю живописность Норвегии (Фото)
Будь то северное сияние или снимок, сделанный на закате, захватывающие пейзажи этого региона всегда являются идеальным объектом для фотосъемок. Человек, который особенно интересуется этими очаровательными ландшафтами, Эвен Трюггстранд (Even Tryggstrand), фотограф, чьи работы демонстрируют природную красоту Норвегии. "Рожденный под северным сиянием", как он о себе пишет, и живущий в Тромсе, Трюггстранд имеет прочную связь с Норвегией. Его восхищение Северным полярным кругом и окружающими его областями проявляется в фотографиях, на которых изображаются разнообразные, но прекрасные северные пейзажи.
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