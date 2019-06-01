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Суббота, 01.06.2019
Путеводитель: полезные факты о Амстердаме
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Путеводитель: полезные факты о Амстердаме

Если вы собираетесь посетить такой известный город, как Амстердам, то перед посадкой в самолет непременно соберете кое-какую информацию о предстоящей поездке. Вас может заинтересовать расположение отелей или кафе, где кормят вкуснее всего. Голландцы весьма милы, а сам город богат историческими традициями, отличной едой и прекрасными видами. Для любителей раскурить косячок здесь тоже созданы все условия. Итак, пакуйте чемоданы и запасайтесь нашим кратким путеводителем.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Голландия, Амстердам, Нидерланды, Путеводитель, Город.
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