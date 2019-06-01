Путеводитель: полезные факты о Амстердаме Если вы собираетесь посетить такой известный город, как Амстердам, то перед посадкой в самолет непременно соберете кое-какую информацию о предстоящей поездке. Вас может заинтересовать расположение отелей или кафе, где кормят вкуснее всего. Голландцы весьма милы, а сам город богат историческими традициями, отличной едой и прекрасными видами. Для любителей раскурить косячок здесь тоже созданы все условия. Итак, пакуйте чемоданы и запасайтесь нашим кратким путеводителем.