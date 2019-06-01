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Суббота, 01.06.2019
ТОП лучших мест для путешественников, которые просто обожают экзотику и экстрим
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ТОП лучших мест для путешественников, которые просто обожают экзотику и экстрим

Люди всегда умели приспосабливаться к окружающей среде. Многие из нас живут в довольно комфортных природных условиях, но в мире есть города, жизнь в которых кажется просто невозможной. Они находятся высоко в горах, посреди тысяч километров пустыни, в ледяных пустошах и других абсолютно непригодных для жизни местах. Некоторые даже сравнивают жизнь здесь с вахтой на космической станции. Но в космосе проще: там всегда есть поставки с Большой Земли и все удобства.
interesnosti.com
Фото: pixabay.com
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