ТОП лучших мест для путешественников, которые просто обожают экзотику и экстрим

Люди всегда умели приспосабливаться к окружающей среде. Многие из нас живут в довольно комфортных природных условиях, но в мире есть города, жизнь в которых кажется просто невозможной. Они находятся высоко в горах, посреди тысяч километров пустыни, в ледяных пустошах и других абсолютно непригодных для жизни местах. Некоторые даже сравнивают жизнь здесь с вахтой на космической станции. Но в космосе проще: там всегда есть поставки с Большой Земли и все удобства.