Мистика вокруг нас: невероятные города-призраки со всего мира (Фото)

Заброшенные поселения существуют по всему миру - загадочные, жутковатые, неизменно вызывающие любопытство. Есть множество причин, по которым город может стать городом-призраком: экономический спад, война, стихийное бедствие, экологическая катастрофа… Вот список самых интересных, на наш взгляд, городов-призраков на Земле. Как правило, такие места совершенно необитаемы, хотя встречаются и города-призраки с очень небольшим населением. В некоторые доступ запрещен, в то время как другие превращены в парки или туристические достопримечательности.