Вагоны метро в городе Тайбэй переделали на спортивные площадки Чуть меньше чем через месяц в столице Тайваня, в городе Тайбэй, состоится 29-я летняя Универсиада, которая будет длиться с 19 по 30 августа. Власти города, дабы подогреть ажиотаж вокруг предстоящих соревнований и привлечь внимание к спорту, украсили вагоны скоростного общественного транспорта в стиле некоторых видов спорта. Теперь вагоны метрополитена выглядят как площадки для игры в футбол, баскетбол и бейсбол. Нашлось место даже для бассейна (правда, не настоящего, но выглядит он очень реалистично).