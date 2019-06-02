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Воскресенье, 02.06.2019
Вагоны метро в городе Тайбэй переделали на спортивные площадки
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Вагоны метро в городе Тайбэй переделали на спортивные площадки

Чуть меньше чем через месяц в столице Тайваня, в городе Тайбэй, состоится 29-я летняя Универсиада, которая будет длиться с 19 по 30 августа. Власти города, дабы подогреть ажиотаж вокруг предстоящих соревнований и привлечь внимание к спорту, украсили вагоны скоростного общественного транспорта в стиле некоторых видов спорта. Теперь вагоны метрополитена выглядят как площадки для игры в футбол, баскетбол и бейсбол. Нашлось место даже для бассейна (правда, не настоящего, но выглядит он очень реалистично).
bigpicture.ru
Фото: pixabay.com
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