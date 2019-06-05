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Среда, 05.06.2019
Пейзажные деревушки со всего мира, в которых хочется остаться навечно
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Пейзажные деревушки со всего мира, в которых хочется остаться навечно

Известно, что жизнь в деревне отличается своим размеренным ритмом. Отсутствие спешки и чувство единения с природой — вот причины, по которым нам так хочется иногда сбежать туда от суматохи будней в мегаполисе. Мы обожаем тихие живописные деревеньки и собрали для вас лучшие из них со всей планеты.
sreda.temadnya.com
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