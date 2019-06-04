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Вторник, 04.06.2019
Мы знаем, куда вы отправитесь этим летом: интересные места, о которых не все знают
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Мы знаем, куда вы отправитесь этим летом: интересные места, о которых не все знают

Многие из нас слышали о египетских пирамидах, Пизанской и Эйфелевой башнях, римском Колизее и других известных мировых достопримечательностях, а некоторые уже успели их повидать. Однако, в мире существует множество других, менее популярных, но не менее интересных туристических направлений, о которых мы спешим вам рассказать.
turizm.mirvokrugnas.com
Фото: pixabay.com
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