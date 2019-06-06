|
|
Как люди проводят время в Индии (Фото)
В этой удивительной стране яркие и веселые кадры праздников чередуются с кадрами бедности и нищеты жизни обычных людей.Официальное название — Республика Индия — государство в Южной Азии. Население — 1 340 468 000 человека (22 декабря 2017), территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии. Занимает второе место в мире по численности населения и седьмое по территории. Столица — Нью-Дели. Государственные языки — хинди и английский.
Найти призвание в жизни: эти собаки обрели работу своей мечты
Милые красотки, которые доказали, что девушки лучше рыбачки чем мужчины (Фото)
Забавные времена: ни одна встреча не пройдет без гаджетов
Красочные пейзажи в объективе камеры (Фото)
Неудача - их второе имя: уморительные снимки от победителей по жизни
Полезные экзотические фрукты, о которых вы не знали
Распространенные мифы о правильном питании, в которые пора перестать верить
Вторая жизнь викторианской виллы в Сиднее (Фото)
Легкий черный юморок: на таких детских площадках даже взрослым играться страшно
Уникальные фото легендарных рок-групп в начале их карьеры
Ну и как тут устоять: милые и забавные собаки-попрошайки
Неловкость зашкаливает: смешные снимки из семейных архивов
Святыни буддизма: самые величественные статуи Будды в мире (Фото)
Как не оплошать: легкие советы для удачного selfie (Фото)
Главное найти правильный момент: позитивные фотобомбы, которые заставят вас хохотать
Жуткая красота: невероятно реалистичные украшения (Фото)
Сила чистоты: как уборка меняет окружающую среду (Фото)
Архивные снимки знаменитостей на их выпускном (Фото)
Удивительная коллекция из 900 самых разных автомобилей (Фото)
Смех да и только: позитивный попугай строит глазки в новом флешмобе
Знаменитые женщины, которые невероятно похорошели с возрастом (Фото)
Это понты: смешные ребята, которые явно переборщили с чванством
Ох уж эта любовь: нежные рисунки семейной жизни (Фото)
Маникюр 2019: нежный белый нейл-арт в миксе с другими оттенками (Фото)
Задумайтесь: каким образом смартфоны разрушают вашу жизнь