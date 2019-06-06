Как люди проводят время в Индии (Фото)

В этой удивительной стране яркие и веселые кадры праздников чередуются с кадрами бедности и нищеты жизни обычных людей.Официальное название — Республика Индия — государство в Южной Азии. Население — 1 340 468 000 человека (22 декабря 2017), территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии. Занимает второе место в мире по численности населения и седьмое по территории. Столица — Нью-Дели. Государственные языки — хинди и английский.