Очаровательные городки Италии, которые покорят ваше сердце (Фото) Ах, Италия, прекрасная страна с божественной кухней, богатой историей и прекрасными пейзажами. Здесь каждый турист найдет что-то по душе: старинные памятники и здания, современные торговые центры и шопинг в лучших бутиках мира, вкуснейшие пиццы и кофе и, конечно же, лазурные воды, живописные пляжи и величественные горы. Предлагаем вам отправиться в виртуальное путешествие по самым очаровательным маленьким городкам Италии. Так вот где оживают сказки?