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Пятница, 07.06.2019
Очаровательные городки Италии, которые покорят ваше сердце (Фото)
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Очаровательные городки Италии, которые покорят ваше сердце (Фото)

Ах, Италия, прекрасная страна с божественной кухней, богатой историей и прекрасными пейзажами. Здесь каждый турист найдет что-то по душе: старинные памятники и здания, современные торговые центры и шопинг в лучших бутиках мира, вкуснейшие пиццы и кофе и, конечно же, лазурные воды, живописные пляжи и величественные горы. Предлагаем вам отправиться в виртуальное путешествие по самым очаровательным маленьким городкам Италии. Так вот где оживают сказки?
bigpicture.ru
Фото: pixabay.com
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