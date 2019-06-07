От Ватикана до Тувалу: самые маленькие страны мира (Фото)

7 июня 1929 года в соответствии с Латеранскими соглашениями было образовано государство Ватикан. О нем и еще 9 самых маленьких странах в мире можно узнать из нашей сегодняшней подборки.