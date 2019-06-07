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Пятница, 07.06.2019
От Ватикана до Тувалу: самые маленькие страны мира (Фото)
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От Ватикана до Тувалу: самые маленькие страны мира (Фото)

7 июня 1929 года в соответствии с Латеранскими соглашениями было образовано государство Ватикан. О нем и еще 9 самых маленьких странах в мире можно узнать из нашей сегодняшней подборки.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Ватикан, Монако, Тувалу, Сейшельские острова, Остров, Мальдивы, Страна, Лихтенштейн, Сан-Марино, Маршалловы острова, Науру, Федерация Сент-Китс и Невис.
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