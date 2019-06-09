Кейптаун с высоты птичьего полета: удивительные виды самого красивого города Африки (Фото) Этот город на побережье Атлантического океана полюбился туристам благодаря красивой природе, необычному рельефу и смешению двух культур: африканской и европейской. За несколько веков Кейптаун вырос из небольшой перевалочной базы для кораблей, направлявшихся из Европы в Индию и обратно, в крупный развитый город, где расположены парламент ЮАР и многие правительственные учреждения страны. Сюда приезжают, чтобы подняться на Столовую гору, полюбоваться бескрайней водной гладью с мыса Доброй Надежды, встретить пингвинов на пляже возле соседнего городка Саймонстауна и попробовать вино с местных виноградников.