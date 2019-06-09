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Воскресенье, 09.06.2019
Японский Чернобыль: как выглядит заброшенная Фукусима сегодня (Фото)
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Японский Чернобыль: как выглядит заброшенная Фукусима сегодня (Фото)

11 марта 2011 года на севере Японии произошла крупнейшая ядерная авария со времен катастрофы на Чернобыльской АЭС. Все началось с сильнейшего в истории страны землетрясения магнитудой 9 баллов, подземные толчки которого спровоцировали цунами, достигающее 40 метров в высоту. Основной удар пришелся на Фукусиму, где стихия снесла город и унесла жизни 16 тысяч человек. В результате цунами было затоплено четыре из шести энергоблоков АЭС "Фукусима-1".
kykyryzo.ru
Фото: kykyryzo.ru
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