Загадочная красота: что скрывает озеро Байкал (Фото) Байкал прекрасен. Недаром сибиряки зовут его не озером, а морем - какое же это озеро, с такой-то площадью! Сквозь необыкновенно прозрачную воду Байкала видно так же хорошо, как и через обычный воздух. Но есть здесь и свои тайны, большую часть которых ученые не в силах разгадать. Куда, к примеру, пропадали в прошлом столетии небольшие рыбацкие шхуны и откуда появляются таинственные круги на полях местных островов? Давайте узнаем об этом подробнее.