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Воскресенье, 09.06.2019
Загадочная красота: что скрывает озеро Байкал (Фото)
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Загадочная красота: что скрывает озеро Байкал (Фото)

Байкал прекрасен. Недаром сибиряки зовут его не озером, а морем - какое же это озеро, с такой-то площадью! Сквозь необыкновенно прозрачную воду Байкала видно так же хорошо, как и через обычный воздух. Но есть здесь и свои тайны, большую часть которых ученые не в силах разгадать. Куда, к примеру, пропадали в прошлом столетии небольшие рыбацкие шхуны и откуда появляются таинственные круги на полях местных островов? Давайте узнаем об этом подробнее.
sreda.temadnya.com
Фото: sreda.temadnya.com
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Байкал, Озеро, Природа, Тайны, Ведьмины круги, Светящаяся вода, Ледовые кольца, Байкальский треугольник, Чертова воронка, Миражи, Ледяные сопки.
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