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Среда, 12.06.2019
Что может быть лучше путешествий с любимым человеком: эта парочка побывала уже в 34 странах
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Что может быть лучше путешествий с любимым человеком: эта парочка побывала уже в 34 странах

Красивая пара постоянно путешествует по миру. Парень и девушка уже посетили 34 страны, оплачивая поездки на сэкономленные деньги. Молодые люди не ходят на вечеринки и не обедают в дорогих ресторанах, а во время путешествий никогда не останавливаются в отелях. Зарабатывают они преподаванием английского онлайн. Это позволяет им наслаждаться совместными странствиями и открытием новых мест и делиться яркими фотографиями и впечатлениями со своими подписчиками в Инстаграме.
bigpicture.ru
Фото: Instagram
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