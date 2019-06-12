Что может быть лучше путешествий с любимым человеком: эта парочка побывала уже в 34 странах

Красивая пара постоянно путешествует по миру. Парень и девушка уже посетили 34 страны, оплачивая поездки на сэкономленные деньги. Молодые люди не ходят на вечеринки и не обедают в дорогих ресторанах, а во время путешествий никогда не останавливаются в отелях. Зарабатывают они преподаванием английского онлайн. Это позволяет им наслаждаться совместными странствиями и открытием новых мест и делиться яркими фотографиями и впечатлениями со своими подписчиками в Инстаграме.