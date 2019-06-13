Фотографии, которые показывают весь колорит Афганистана (Фото) Представляю вашему вниманию очередную подборку интересных фотографий повседневной жизни людей разных стран, на этот раз отправимся в Афганистан. Это государство на Среднем Востоке, не имеет выхода к морю. Одна из беднейших стран мира. С 1978 года в стране идет гражданская война. Площадь Афганистана составляет 652 864 км², население: 32 564 342 чел.