Мистика и тайны: необычные теории заговора ледяной Антарктиды Неизведанный мир становится все меньше, так как воздушные путешествия и средства массовой информации позволяют нам посещать каждый уголок планеты. Антарктида, однако, является одной из частей нашей Земли, которую вряд ли кто-нибудь сможет посетить или увидеть. Для большинства из нас это единственное место, которое является настоящей загадкой. Конечно, мы все знаем, что она полна льда и является трудным местом для жизни людей, но кроме этого, никто не знает о ней много. Это чувство тайны, естественно, со временем привело ко многим теориям заговора.