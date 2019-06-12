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Среда, 12.06.2019
Мистика и тайны: необычные теории заговора ледяной Антарктиды
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Мистика и тайны: необычные теории заговора ледяной Антарктиды

Неизведанный мир становится все меньше, так как воздушные путешествия и средства массовой информации позволяют нам посещать каждый уголок планеты. Антарктида, однако, является одной из частей нашей Земли, которую вряд ли кто-нибудь сможет посетить или увидеть. Для большинства из нас это единственное место, которое является настоящей загадкой. Конечно, мы все знаем, что она полна льда и является трудным местом для жизни людей, но кроме этого, никто не знает о ней много. Это чувство тайны, естественно, со временем привело ко многим теориям заговора.
fullpicture.ru
Фото: pixabay.com
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Интересные факты, Антарктида, Мистика, Теория заговора.
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