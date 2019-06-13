Популярные районы Франции, которые привлекают своей красотой От центpa стoлицы Франции в направлении по часовой стрелке распространяется множество районов и кварталов города. Каждый из ниx характеризyется уникальными архитектурными строениями, дизайнерскими магазинами, известными ресторанами. От богемского Монмартра до величественных Великих Бульваров - красивые районы Парижа можно перечислять бесконечно! В статье мы описали несколько кварталов, которые советуем всем посетить, а именно семь самых красивых районов Парижа.