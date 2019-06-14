Опасное и захватывающее путешествие невезучего парня Джека Пейджа (Фото) Последние десять лет 29-летний Джек Пейдж (Jack Page), фрилансер из Нортгемптона, провел в поездках по экзотическим местам, и повсюду его преследуют неприятности. Но мужчину неудачи не пугают, он планирует и дальше продолжать путешествовать.