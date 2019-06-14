Столкновение двух стихий: неимоверный Голубой ледник в Патагонии В один из многочисленных непогожих дней мы решили исследовать озеро Лаго Грей и одноименный ледник, один из самых больших в Патагонии. Ледник Грей является частью Южного Патагонского ледового поля, третьего по величине на планете после Антарктиды и Гренландии.