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Пятница, 14.06.2019
Столкновение двух стихий: неимоверный Голубой ледник в Патагонии
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Столкновение двух стихий: неимоверный Голубой ледник в Патагонии

В один из многочисленных непогожих дней мы решили исследовать озеро Лаго Грей и одноименный ледник, один из самых больших в Патагонии. Ледник Грей является частью Южного Патагонского ледового поля, третьего по величине на планете после Антарктиды и Гренландии.
udivitelnoe.temaretik.com
Фото: pixabay.com
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