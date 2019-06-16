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Любовь с первого взгляда: красочные пейзажи Западной Австралии (Фото)
Все работы Броуди тем или иным образом связанны с пейзажами. Его страсть к этому направлению фотографии проявилась в раннем возрасте. Детские годы Бена прошли в небольшом австралийском городке Уиндем. Там у причала он часами мог наблюдать за жизнью порта и работой моряков на тихоокеанской плотине Кокберна. После Броуди переехал в Кунунурру, центральную часть графства Уиндем-Ист. По его словам, потрясающие пейзажи и водопады в этом регионе Австралии одновременно удивляли и внушали благоговение.
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