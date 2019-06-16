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Воскресенье, 16.06.2019
Необычные скульптуры со всего мира, о которых вы скорее всего не знали (Фото)
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Необычные скульптуры со всего мира, о которых вы скорее всего не знали (Фото)

Перефразируя немецкого теоретика искусства Фридриха Вильгельма Йозефа Шеллинга, можно сказать, что скульптура — это музыка, застывшая в камне. Пока миллионы туристов фотографируются на фоне всемирно известных шедевров Бернини, Микеланджело и Родена, мы предлагаем вам подборку из 25 менее известных, но заслуживающих внимания каменных, бронзовых и стальных изваяний. Забавные и милые, местами странные и пугающие, они поднимают настроение прохожим и делают города, в которых находятся, немного необычнее.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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