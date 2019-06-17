Индийские железные дороги как альтернатива опасного приключения

Индия занимает второе место в мире по длине железнодорожных путей. И каждый пассажир мог бы путешествовать по стране Будды с комфортом, если бы их, этих самых пассажиров, было не так много. Ежедневно поездами Индии пользуются 23 миллиона пассажиров. В итоге такое количество людей не помещается в вагоны в привычном для нас виде (то есть внутри). Индийские граждане решают эту проблему довольно просто: они облепляют транспорт снаружи и искренне радуются, если вообще хоть пальцем за обшивку зацепиться удалось. Поезда в Индии - самый что ни на есть традиционный транспорт. Между Нью-Дели и Раджастханом до сих пор курсирует самый старый поезд в мире, построенный в 1855 году.