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Среда, 19.06.2019
Обломки кораблекрушений как туристическая достопримечательность (Фото)
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Обломки кораблекрушений как туристическая достопримечательность (Фото)

В мире насчитывается несколько тысяч брошенных человеком кораблей. И это только те, местоположение которых известно исследователям. Встретить брошенное торговое или пассажирское судно, боевой корабль или танкер можно среди рифов в открытом океане, на песчаных пляжах островов, на прибрежных скалах и даже в пустыне, которую от линии прибоя отделяют десятки километры песков. Познакомьтесь с самыми живописными обломками, которые давно уже стали местами паломничества фотографов и просто ценителей необычных памятников человеческой деятельности.
bigpicture.ru
Фото: pixabay.com
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23:50 Вт, 18 Июнь 2019 Телеграф
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