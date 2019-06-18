Обломки кораблекрушений как туристическая достопримечательность (Фото) В мире насчитывается несколько тысяч брошенных человеком кораблей. И это только те, местоположение которых известно исследователям. Встретить брошенное торговое или пассажирское судно, боевой корабль или танкер можно среди рифов в открытом океане, на песчаных пляжах островов, на прибрежных скалах и даже в пустыне, которую от линии прибоя отделяют десятки километры песков. Познакомьтесь с самыми живописными обломками, которые давно уже стали местами паломничества фотографов и просто ценителей необычных памятников человеческой деятельности.