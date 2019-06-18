Ночной Токио: яркие снимки жизни японской столицы (Фото)

Токийский фотограф-самоучка Хосокава Рюохеи (Hosokawa Ryohei) с помощью своей камеры креативно запечатлевает визуальную энергетику ночной жизни японской столицы. Его "наэлектризованные" ночные пейзажи дают представление о городских джунглях и людях, которые в них живут, посредством откровенных снимков и фотографий с большой выдержкой.