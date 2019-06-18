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Вторник, 18.06.2019
Ночной Токио: яркие снимки жизни японской столицы (Фото)
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Ночной Токио: яркие снимки жизни японской столицы (Фото)

Токийский фотограф-самоучка Хосокава Рюохеи (Hosokawa Ryohei) с помощью своей камеры креативно запечатлевает визуальную энергетику ночной жизни японской столицы. Его "наэлектризованные" ночные пейзажи дают представление о городских джунглях и людях, которые в них живут, посредством откровенных снимков и фотографий с большой выдержкой.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Япония, Токио, Столица, Город, Ночь, Хосокава Рюохеи.
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