Невероятный Нью-Йорк глазами фотографа-самоучки (Фото)

Джефф Силберман (Jeff Silberman) — талантливый фотограф-самоучка и городской исследователь из Нью-Йорка. Он сосредотачивается главным образом на городской, архитектуре и уличной фотографии. Джефф исследует Нью-Йорк, чтобы запечатлеть потрясающие уличные сцены. У него более 46 тыс подписчиков в Instagram.