Верующие на краю мира: Церкви Антарктиды Антарктика официально признана пустыней и, соответственно, является крупнейшей подобной областью в мире. Но исследователи и ученые, бесстрашно борющиеся с жесточайшими климатическими условиями, все равно находили время для религии даже в ледяном бесплодном пейзаже. В Антарктике есть по меньшей мере семь действующих церквей, которые являются самыми южными культовыми сооружениями на планете.