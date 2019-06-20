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Верующие на краю мира: Церкви Антарктиды
Антарктика официально признана пустыней и, соответственно, является крупнейшей подобной областью в мире. Но исследователи и ученые, бесстрашно борющиеся с жесточайшими климатическими условиями, все равно находили время для религии даже в ледяном бесплодном пейзаже. В Антарктике есть по меньшей мере семь действующих церквей, которые являются самыми южными культовыми сооружениями на планете.
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