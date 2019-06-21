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Потрясающий Сеул в объективе камеры телефона (Фото)
Ноа Алонзо — невероятно талантливый парень, которому с помощью обычного айфона удалось отснять необычные фотографии ночной жизни своего любимого мегаполиса. Ноа живет в Сеуле уже семь лет, шесть из которых отдал искусству фотографии. Большинство людей, которые видели результаты его трудов, говорили одно и то же: если бы у них была такая же хорошая камера, как у Ноа, они бы тоже смогли бы сделать красивые снимки.
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