Irish Sky Garden: небесный сад в Ирландии, который невозможно забыть (Фото) Ирландия — одна из самых красивых стран мира, полная неповторимых природных ландшафтов, скалистых берегов, чистых озер и сохранившихся с древних времен величественных замков. Чтобы увидеть все достопримечательности Изумрудного острова не хватит целого отпуска. Поэтому мы хотим сэкономить ваше время и рассказать об одном из уникальных мест в Ирландии, которое при возможности обязательно стоит посетить.