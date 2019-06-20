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Четверг, 20.06.2019
Irish Sky Garden: небесный сад в Ирландии, который невозможно забыть (Фото)
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Irish Sky Garden: небесный сад в Ирландии, который невозможно забыть (Фото)

Ирландия — одна из самых красивых стран мира, полная неповторимых природных ландшафтов, скалистых берегов, чистых озер и сохранившихся с древних времен величественных замков. Чтобы увидеть все достопримечательности Изумрудного острова не хватит целого отпуска. Поэтому мы хотим сэкономить ваше время и рассказать об одном из уникальных мест в Ирландии, которое при возможности обязательно стоит посетить.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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