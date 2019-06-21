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Места, где никто не помешают вашему уединению: топ островов для соло-путешествий
Открыть для себя потрясающие места на карте мира можно не только путешествуя в компании, но и в одиночку. Далеким от подобного отдыха туристам идея кажется безумной, но это только на первый взгляд. На деле же соло-путешествия имеют уйму преимуществ, начиная от того, что вам не придется постоянно кого-то ждать или подстраиваться и заканчивая отсутствием необходимости идти на компромиссы. Будет ли путешествие скучным или увлекательным зависит только от вас. Свобода в планах и действиях предоставляет практически безграничный простор для поиска новых впечатлений. Однако, каким бы насыщенным не был ваш план, он будет совершенно бесполезен, если изначально неправильно выбрать направление. Конечно, уехать одному можно в любую точку Земли, но чтобы отдых прошел во всех отношениях замечательно, лучше выбрать такую локацию, где никто не помешают вашему уединению, но при этом вам будет чем заняться.
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