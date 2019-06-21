|
|
Местность, покрытая тайнами: скрытые факты о пустыне Сахара (Фото)
На протяжении веков зыбучие пески пустыни Сахара поглощали животных, людей и целые города. Это самая большая жаркая пустыня в мире, и, скорее всего, тех, кто заблудился на ее бесконечных песчаных равнинах, больше никогда не увидят. Известно, что в древнем мире Сахара похоронила под своими песками целые армии. Только теперь с помощью современных технологий мы начинаем проникать в тайны Сахары, и их довольно много. Вот десять удивительных открытий, которые скрывала от нас пустыня Сахара.
Торжество абсурда: смешные снимки, лишенные логики
И никакой холст не нужен: невероятный водоворот красок на фасадах зданий (Фото)
Не "позор", а "внимание": уморительный чешско-русский словарь в картинках
Astronomy Photographer of the Year: шорт-лист премии (Фото)
Будьте стильными: крутые сочетания одежды с короткими топами (Фото)
Что нам стоит дом построить: как не нужно делать ремонт
Детская литература: книги для истинных почемучек
Настоящее искусство не знает границ: а что если холстом будет телефонная будка (Фото)
Питание ребенка: продукты, которые являются недопустимыми
Какими они были в самом начале: известные исполнители в начале музыкальной карьеры (Фото)
Прически 2019: свежие идеи модной стрижки каре (Фото)
Цитаты великих...детей: смешные высказывания малышей о жизни
Уругвай - Япония: лучшие моменты матча (Фото)
"Сфотографируйте нас пожалуйста": почему не стоит доверять "случайным" фотографам
Педикюр 2019: идеи, с которыми не стыдно отправиться в отпуск (Фото)
Преображаем дачу без особых затрат: интересные идеи
Места, где никто не помешают вашему уединению: топ островов для соло-путешествий
Мхитарян женился возле Венеции на дочери армянского бизнесмена
"Быть отцом и папой это не одно и то же": суперпапа Бен Карпентер
Маникюр 2019: вкусная мороженка и пироженка на ноготках (Фото)
Нежные цветочные снимки от любительницы природы из Швеции (Фото)
Нежные портреты талантливого художника из Нью-Йорка (Фото)
Хотите верьте, хотите нет, но эти девушки - сестры-двойняшки
Из гадкого утенка в красивого лебедя: снимки, наглядно доказывающие, что это возможно (Фото)
Не грустите: забавные приколы, которые не дадут вам скучать этой ночью