Местность, покрытая тайнами: скрытые факты о пустыне Сахара (Фото) На протяжении веков зыбучие пески пустыни Сахара поглощали животных, людей и целые города. Это самая большая жаркая пустыня в мире, и, скорее всего, тех, кто заблудился на ее бесконечных песчаных равнинах, больше никогда не увидят. Известно, что в древнем мире Сахара похоронила под своими песками целые армии. Только теперь с помощью современных технологий мы начинаем проникать в тайны Сахары, и их довольно много. Вот десять удивительных открытий, которые скрывала от нас пустыня Сахара.