Прогулка в лесу: неожиданные и странные вещи, которые были там найдены (Фото)

Жители городов стараются на выходные уехать душного города и рвануть поближе к природе. Лес – это прекрасное место, где можно отдохнуть, насладиться природой и побаловать свои лёгкие чистым воздухом. Во время лесных прогулок можно встретить живописный ручей или 100-летнее дерево, а иногда совершенно странные и пугающие вещи. Пользователи сети поделились необычными находками, которые притаились среди деревьев.