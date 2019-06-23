Скачать
Воскресенье, 23.06.2019
Прогулка в лесу: неожиданные и странные вещи, которые были там найдены (Фото)
1 / 16

Прогулка в лесу: неожиданные и странные вещи, которые были там найдены (Фото)

Жители городов стараются на выходные уехать душного города и рвануть поближе к природе. Лес – это прекрасное место, где можно отдохнуть, насладиться природой и побаловать свои лёгкие чистым воздухом. Во время лесных прогулок можно встретить живописный ручей или 100-летнее дерево, а иногда совершенно странные и пугающие вещи. Пользователи сети поделились необычными находками, которые притаились среди деревьев.
Фото: twizz.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Лес, Прогулка, Находки, Прогулка в лесу, находки в лесу.
16:21 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь