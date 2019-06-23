Самый "не такой" город Восточной Азии: городские пейзажи Гонконга (Фото) Виктор Ченг (Victor Cheng) — талантливый фотограф-самоучка, оператор дрона и городской исследователь из Торонто, который в настоящее время проживает в Гонконге. Он снимает архитектуру, городские пейзажи и аэрофотоснимки. На страницу Виктора в Instagram подписаны более 100 000 человек.