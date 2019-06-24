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Понедельник, 24.06.2019
Частичка свободы и тепла: последний дикий пляж Франции (Фото)
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Частичка свободы и тепла: последний дикий пляж Франции (Фото)

Жители цивилизованной Европы ищут место, где они могут побыть свободными и слиться с природой. Такой тихой гаванью для них стал дикий пляж Пьемансон на юге Франции. Фотограф Васанта Йоганатан (Vasantha Yogananthan) посетил удивительное место, где вот уже 30 лет отдыхают семьи из разных европейских стран.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Франция, Пляж, Пьемансон, Дикий пляж.
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