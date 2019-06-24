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Частичка свободы и тепла: последний дикий пляж Франции (Фото)
Жители цивилизованной Европы ищут место, где они могут побыть свободными и слиться с природой. Такой тихой гаванью для них стал дикий пляж Пьемансон на юге Франции. Фотограф Васанта Йоганатан (Vasantha Yogananthan) посетил удивительное место, где вот уже 30 лет отдыхают семьи из разных европейских стран.
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