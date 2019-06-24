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Понедельник, 24.06.2019
Сделайте свой отдых незабываемым: самые удивительные пляжи мира (Фото)
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Сделайте свой отдых незабываемым: самые удивительные пляжи мира (Фото)

Представляем вам подборку удивительных пляжей - но сегодня это не стандартные направления для отдыха, а действительно необычные места. Некоторые из них появились в результате деятельности человека, другие можно назвать чудесами, созданными самой природой.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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