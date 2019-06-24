Рай на земле: потрясающие снимки Мальдив (Фото) Мальдивы – райское место, которое расположилось на огромном архипелаге в Индийском океане. Тропическое государство славится невероятно красивыми пляжами, живописными островами и богатым подводным миром. Туристы со всей планеты проводят долгожданный отпуск, нежась под ласковым мальдивским солнышком. Предлагаем вам взглянуть на снимки, которые доказывают, что рай на земле существует, и находится он на Мальдивах.