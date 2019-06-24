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Понедельник, 24.06.2019
Рай на земле: потрясающие снимки Мальдив (Фото)
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Рай на земле: потрясающие снимки Мальдив (Фото)

Мальдивы – райское место, которое расположилось на огромном архипелаге в Индийском океане. Тропическое государство славится невероятно красивыми пляжами, живописными островами и богатым подводным миром. Туристы со всей планеты проводят долгожданный отпуск, нежась под ласковым мальдивским солнышком. Предлагаем вам взглянуть на снимки, которые доказывают, что рай на земле существует, и находится он на Мальдивах.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Остров, Азия, Океан, Мальдивы, Индийский океан, Мальдивская республика, Южная Азия, Тропики.
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