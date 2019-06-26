Доставайте свои камеры, вы прибываете на конечную станцию: самые красивые вокзалы

Красивые башенки обрамляют купол, нависающий над большим залом, отделанным мрамором, стеклом и позолотой. Нет, это не еще один европейский собор, это центральный вокзал Бельгии, Антверпен. Подобно ему, многие из самых красивых вокзалов мира были построены в конце XIX века, в золотую эру, когда путешествие на поезде было чем-то новым и интригующим. Тогда вокзалы были не просто транспортными узлами, но были символами целых империй, архитектурными и инженерными ноу-хау, на которые сегодня стремятся посмотреть даже те, кто не собирается на поезд. Итак, перед вами 10 самых красивых железнодорожных вокзалов мира.