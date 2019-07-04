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Красота Норвегии: снимки, которые заставят вас посетить эту страну (Фото)
Любители природы и отдыха на открытом воздухе найдут в Норвегии величайшее многообразие пейзажей в пределах одной европейской страны. Благодаря редкостной географической протяженности с севера на юг земли королевства охватывают зоны от широколиственных лесов до арктических тундр. Эта страна должна быть гораздо холоднее, чем есть на самом деле. Температуру, насколько это возможно, регулируют теплые течения: Северо-Атлантическое и Норвежское. Основная территория гористая, береговая линия глубоко изрезана живописными фьордами. Величественное очарование этой скандинавской страны во все времена года запечатлели многие фотографы. 46 самых прекрасных фотографий Норвегии предлагаем посмотреть ниже.
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