Как выглядят комнаты разных людей по всему миру (Фото)

В 2010 году фотограф Джон Тэкврей из Южной Африки начал путешествие по планете с серией работ под названием «Моя комната». Устанавливая камеру под потолком в комнате каждого героя съемки, фотограф запечатлел интимные детали мест, которые обычно прячут от посторонних, а владельцы комнат рассказывали о своем образе жизни и культуре. То, что начиналось как дружеская фотосъемка у друзей в Париже, обернулось целым фотопроектом, куда вошли фото тысячи комнат людей из 55 стран — от Тегерана и Токио до Нью-Йорка и Непала. Джон обратил внимание на поколения 80-х и 90-х в разных странах мира. Его работы демонстрируют надежды, мечты, культуру и менталитет людей практически одного возраста. Фотограф поделился, что в то время, когда все это начиналось, съемка была не больше чем хобби, альтернативой путешествию. А в итоге фотопроект «Моя комната» расцвел и превратился в своеобразную международную выставку путешествия с признаниями от героев съемок. Благодаря работам Джона Тэкврея мы можем увидеть не только уровень жизни в каждой стране, но и характер, пристрастия и увлечения владельца комнаты.