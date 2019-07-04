Прекрасные места, где просто и совсем недорого начать новую жизнь (Фото)

Если работа не привязывает тебя к месту, нет разницы, где жить. Точнее, есть — можно выбрать место по вкусу, климатическим и эстетическим предпочтениям. На некоторые поистине райские уголки земли мало обращают внимания желающие поселиться, а зря. Мы сейчас вам расскажем про эти секретные места.