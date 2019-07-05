Пляжи, где места хватит точно всем: самые длинные побережья в мире

Путешественники давно привыкли отдыхать на пляжах различных курортов. Но кто бы мог подумать, что существуют пляжи, достигающие 200 километров, просто гигантские береговые линии с белоснежным песком. Среди них можно выделить десятку самых, длина которых поражает воображение.