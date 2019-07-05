Изумрудный остров: убедительные причины побывать в Ирландии (Фото) Ирландия, название которой на гаэльском языке звучит как Еire - замечательный остров. Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с десятью дополнительными причинами посетить Изумрудный остров, в числе которых культурные, исторические и архитектурные достопримечательности. Основное внимание мы уделяем Республике Ирландия, которая занимает большую часть территории острова. Приготовьтесь к путешествию, где вас ждут несколько самых необычных, романтических и знаковых мест Ирландии.