Побег от городской суеты: лучшие места для интровертов (Фото) Большая часть населения Земли живет сейчас в городах - число городских жителей уже превысило 4 миллиарда. Но городская жизнь - это зачастую стресс, суета и сутолока, и поэтому так важно хоть иногда вырваться из душных объятий мегаполиса и отправиться подальше от городской черты в лоно природы. И не нужно выбирать долго: в этой подборке вы найдете десятку идеальных деревень, в которых можно отдохнуть и душой, и телом.