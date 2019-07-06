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Суббота, 06.07.2019
Побег от городской суеты: лучшие места для интровертов (Фото)
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Побег от городской суеты: лучшие места для интровертов (Фото)

Большая часть населения Земли живет сейчас в городах - число городских жителей уже превысило 4 миллиарда. Но городская жизнь - это зачастую стресс, суета и сутолока, и поэтому так важно хоть иногда вырваться из душных объятий мегаполиса и отправиться подальше от городской черты в лоно природы. И не нужно выбирать долго: в этой подборке вы найдете десятку идеальных деревень, в которых можно отдохнуть и душой, и телом.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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