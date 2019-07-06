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Суббота, 06.07.2019
Минимализм и яркие цвета: нетипичные снимки Стамбула (Фото)
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Минимализм и яркие цвета: нетипичные снимки Стамбула (Фото)

Обычно, думая о Стамбуле, представляешь старые улочки, узорные мечети, оживленные рынки и корабли на Босфоре. Но есть у этого города и неожиданная для многих современная сторона. Архитектор и фотограф Йенер Торун (Yener Torun) фотографирует яркую урбанистику новых районов Стамбула, с тех пор как переехал сюда 18 лет тому назад. Минимализм, современная геометрия, яркие цвета и необычные архитектурные решения — фотограф показал совершенно другую сторону Стамбула. Хотя эти радужные городские пейзажи найти не так уж просто. "Я перерыл весь город в поисках этих ярких жемчужин, – говорит фотограф, — И это задача не из простых, ведь большинство новых районов выглядят довольно уныло. Поиск ярких объектов в общей серой массе напоминает охоту за сокровищами. Я хотел запечатлеть другой, менее известный Стамбул, чтобы дополнить однобокое восприятие этого города как исключительно «наследника» Османской империи. Я начал искать яркие цвета, линии, которые складывались в правильные геометрические узоры. Уверен, что подобное разнообразие помогает лучше узнать город не только мне, но и другим. Даже старожилы Стамбула не верят, что эти фотографии были сделаны в их родном городе".
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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