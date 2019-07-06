|
|
Минимализм и яркие цвета: нетипичные снимки Стамбула (Фото)
Обычно, думая о Стамбуле, представляешь старые улочки, узорные мечети, оживленные рынки и корабли на Босфоре. Но есть у этого города и неожиданная для многих современная сторона. Архитектор и фотограф Йенер Торун (Yener Torun) фотографирует яркую урбанистику новых районов Стамбула, с тех пор как переехал сюда 18 лет тому назад. Минимализм, современная геометрия, яркие цвета и необычные архитектурные решения — фотограф показал совершенно другую сторону Стамбула. Хотя эти радужные городские пейзажи найти не так уж просто. "Я перерыл весь город в поисках этих ярких жемчужин, – говорит фотограф, — И это задача не из простых, ведь большинство новых районов выглядят довольно уныло. Поиск ярких объектов в общей серой массе напоминает охоту за сокровищами. Я хотел запечатлеть другой, менее известный Стамбул, чтобы дополнить однобокое восприятие этого города как исключительно «наследника» Османской империи. Я начал искать яркие цвета, линии, которые складывались в правильные геометрические узоры. Уверен, что подобное разнообразие помогает лучше узнать город не только мне, но и другим. Даже старожилы Стамбула не верят, что эти фотографии были сделаны в их родном городе".
Педикюр 2019: стильные идеи нейл-арта "кошачий глаз" (Фото)
Исламская архитектура: удивительные своды мечетей (Фото)
После этих снимков вы непременно влюбитесь в хаски
Красота - их главное оружие: симпатичные военнослужащие Израиля (Фото)
Маникюр 2019: крутые идеи нейл-арта с разноцветными ноготками (Фото)
Чудики повсюду: забавные снимки странных людей
Ни стыда, ни совести: наглые люди, которые вывели бы из себя даже самого спокойного
Креатив на дороге: самые необычные автомобили (Фото)
Побег от городской суеты: лучшие места для интровертов (Фото)
Папа все умеет, особенно веселится от всей души со своими чадами
Яблоко от яблони недалеко падает: когда сыновья - копии своих отцов
Впечатляющие снимки единственного солнечного затмения в 2019 году
Костюмы, которые неоднократно использовались в разных фильмах Голливуда (Фото)
Жутко смешно: комиксы о нечисти, живущей в нашем мире
Изумрудный остров: убедительные причины побывать в Ирландии (Фото)
Совсем как дети: забавные будни с домашними любимцами
Ты точно обхохочешься: забавные демотиваторы для поднятия настроения
Как быть эффектной в новом сезоне: стильные сумки на осень-зиму 2019/2020 (Фото)
Странные и курьезные моменты из жизни обычных людей
Как такое могло прийти в голову кому-то: забавные вывески и объявления
Иконы, которые могут защитить от воров и дурного сглаза
Удивительная красота в картинках (Фото)
Фотограф-самоучка доказал, что профессиональные снимки можно сделать недорогой камерой
Курьезные случаи с загаром, или Как правильно пользоваться солнцезащитным кремом
Забавные животные, которые не умеют скрывать свои чувства